Zó ziet het dochtertje van Mark Tuitert er nu uit

Mark Tuitert is een van de bekendste oud-schaatsers van ons land. En ook al doet hij inmiddels niet meer mee om de Olympische medailles, toch zijn wij nog steeds een beetje fan.

Momenteel werkt Mark onder andere voor FitChannel, waar hij video’s maakt waarin hij sportoefeningen laat zien. Daarnaast werkt hij mee aan (schaats)programma’s bij de NOS.

Gezin

In 2009 trouwde hij met voormalig langebaanschaatster Helen van Goozen. Samen hebben ze een dochter, Anna, en een zoon, Tom. Het gezin woont in Zuid-Holland. Anna is nu 6 jaar – ze is 2 jaar ouder dan haar broertje.

Het dochtertje van Mark en Helen:

My #FirstAthlete ❤️ Een bericht gedeeld door Mark Tuitert (@marktuitert) op 24 Sep 2017 om 1:37 (PDT)

De twee kids samen:

Mark probeert wat nieuwe hobby’s uit, zoals curling:

Bron: Instagram. Beeld: ANP