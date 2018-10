Dochtertje van vlogger Monica Geuze in het ziekenhuis

Het dochtertje van vlogger Monica Geuze en haar vriend, voetballer Lars Veldwijk, ligt in het ziekenhuis. Dat liet de Sparta-voetballer gistermiddag weten in een interview na de wedstrijd.

Toen de voetballer een doelpunt maakte en emotioneel reageerde, wenste de stadionspeaker de voetballer sterkte met zijn dochtertje Zara-Lizzy. Dat riep vragen op bij de verslaggever, die hem er na de wedstrijd naar vroeg. “Mijn dochter ligt in het ziekenhuis. Ze is gisteren opgenomen. Het is niet ernstig gelukkig. We zijn op tijd, maar ze ligt er nog steeds”, vertelde Veldwijk met tranen in zijn ogen.

Tranen

“Ik wil er niet te veel over zeggen. Ze is nog oké, maar ze ligt wel in het ziekenhuis”, gaat hij verder. De verslaggever vraagt de voetballer vervolgens of hij niet heeft overwogen om niet te spelen ‘want er zijn toch belangrijkere dingen in het leven’. Veldwijk geeft vervolgens in tranen aan dat hij daarom inderdaad na de wedstrijd meteen vertrekt om naar het ziekenhuis te gaan.

Foto

Monica Geuze heeft nog niet gereageerd op het verdrietige nieuws over haar dochtertje. Wel plaatste ze gisteren een foto van het meisje waarbij ze schreef: “I love you”. Het management van de vlogger zegt in een reactie aan NU.nl: “Zara-Lizzy is gisteren in het ziekenhuis opgenomen, omdat ze te weinig dronk de dagen ervoor. De opname in het ziekenhuis is dus meer preventief om te zorgen dat ze genoeg voeding binnenkrijgt. Vannacht heeft ze een goede nacht gehad en gelukkig goed gedronken. Monica en Lars waren geschrokken, maar ze waren er op tijd bij dus hebben goede hoop dat Zara-Lizzy er weer snel bovenop komt.”

Het hele interview met Lars Veldwijk vind je hier.

Dit bericht bekijken op Instagram My all!! (@vinginojeans dank voor de leuke outfitjes)❤️ #vingino Een bericht gedeeld door Monica Geuze (@monicageuze) op 3 Okt 2018 om 10:48 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️❤️❤️❤️❤️ Een bericht gedeeld door Monica Geuze (@monicageuze) op 24 Sep 2018 om 12:56 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Sunday chilling & foxsports 😁 Een bericht gedeeld door Lars Veldwijk (@larsveldwijk) op 7 Okt 2018 om 4:04 (PDT)

Bron: RTLBoulevard. Beeld: ANP.