Zien: dochtertje Naomi van As steelt alle harten met haar mond vol tandjes

Kae, het dochtertje van Naomi van As en Sven Kramer, is 7 maanden en begint al een mond vol tandjes te krijgen. Op Instagram deelt Naomi een vrolijk kiekje van het resultaat.

“Hallo… Deze krijgt gewoon eerst d’r snijtanden en dan pas d’r voortanden”, pent de oud-hockeyster bij het kiekje.

Advertentie

Dracula

Op de foto lacht Kae haar tandjes bloot. En blijkbaar in haar bijtfase, want als we haar moeder mogen geloven zet de ‘kleine dracula’ haar tanden in alles wat los of vast zit. Baby’s krijgen normaal gezien rond de 5 à 6 maanden hun eerste tandjes. Op de foto op Instagram zien we dat de 7 maanden oude Kae al bijna een hele mond vol heeft. Wat goed!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP