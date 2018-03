Stel moet dochtertje nieuwe naam geven omdat 'ie 'niet vrouwelijk genoeg' is

Een koppel in Frankrijk moet binnenkort voor de rechtbank verschijnen omdat ze hun dochtertje een naam hadden gegeven die “niet vrouwelijk genoeg was”.

De twee wilden hun dochtertje Liam noemen, maar dat was niet naar de zin van de openbare aanklager, schrijft het Nieuwsblad.

‘Het is toch geen jongetje..?’

In november kwam hun derde kind, een dochtertje, ter wereld. Bij de gemeente schreef haar vader het meisje in onder de naam Liam. Prompt werden ze in februari aangeklaagd, omdat de naam Liam in Angelsaksische landen vooral aan jongens wordt gegeven.

Dat zou “wellicht een risico vormen op genderverwarring” en daardoor slecht zijn “voor het algemene belang van het kind” en haar zelfs kunnen “schaden in haar sociale relaties”.

‘Kijk maar; een naam voor mannen’

De openbare aanklager heeft de rechter nu gevraagd om de ouders te verbieden de naam Liam te gebruiken voor hun dochter. Hij wil hen verplichten om een andere naam voor het kind te kiezen. Als ze dat weigeren wil hij zelfs de rechter een naam laten kiezen.

Bizar genoeg haalde de aanklager allemaal voorbeelden aan van bekende mannen die de naam Liam dragen, om zijn punt kracht bij te zetten. Liam Gallagher bijvoorbeeld, voormalig zanger van Oasis, en acteur Liam Neeson.

Wetgeving Frankrijk

Pas sinds 1993 zijn Fransen helemaal vrij om zelf een naam te bedenken voor hun kind. Tot ’93 kregen Franse ouders een vooraf door de autoriteiten samengestelde lijst voorgeschoteld, waaruit ze een naam moesten kiezen. Bij het afschaffen van die lijst, behield de staat wel de macht om een naam te verwerpen als die naar hun mening het welzijn van het kind in gevaar brengt.

Nutella mag ook al niet

Het is niet de eerste keer dat er klachten worden ingediend tegen een ongebruikelijke voornaam in Frankrijk. Eerder werden zo al de voornamen Nutella, Manhattan, Strawberry en Deamon afgewezen.

Bron: Nieuwsblad . Beeld: iStock