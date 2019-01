Wat zoet: dochtertje Bobbi houdt papa Barry Atsma stevig vast

Acteur Barry Atsma en zijn vriendin Noortje Herlaar verwelkomden afgelopen november hun dochtertje Bobbi. De kersverse ouders delen op social media niet zo heel veel plaatjes van hun kleine spruit, maar vandaag plaatst Barry een lief kiekje!

Opgroeien

Voor Noortje (33) is Bobbi haar eerste kindje. Barry (46) heeft uit een eerdere relatie al twee dochters. Het acteurskoppel is inmiddels bijna vier jaar samen. Ze leerden elkaar in 2015 kennen op de set van de speelfilm ‘Knielen op een bed violen’. Het koppel hoopt dat hun meisje “in alle rust op kan groeien”.

Kangoeroe

Op het plaatje dat Barry vandaag deelt op Instagram is Bobbi niet herkenbaar in beeld, maar de liefde spat ervan af. “Happy Daddy Kangaroo“, heeft Barry bij de foto gezet. Bobbi ligt lekker in de draagzak bij haar papa, met haar kleine handje op zijn borst. Wat zal de acteur genieten van deze tijd!

Dit bericht bekijken op Instagram Happy Daddy Kangaroo 💞 Een bericht gedeeld door Barry Atsma (@barry_atsma) op 14 Jan 2019 om 3:53 (PST)

Bron: Instagram Barry Atsma. Beeld: ANP