Vader deelt dat dochtertje zich schaamt voor bril en het internet schiet te hulp

Volwassenen vinden een bril bij een klein meisje misschien heel schattig, maar het kleine meisje zelf kan daar heel anders over denken. Want: is het niet gek dat zij als enige in haar klas een bril heeft?

Dinsdag deelde een trotse vader een foto van zijn dochter met haar nieuwe bril op Twitter. Bij het zoete plaatje schrijft hij: “Mijn kleine meisje heeft een bril nodig en ze durft haar bril niet buitenshuis te dragen. Ik vind haar prachtig.” Het internet zou het internet niet zijn als er niet meteen hulp zou komen. En inderdaad, veel mensen zagen het bericht voorbij komen en begonnen foto’s van zichzelf met bril te delen om het meisje te laten zien dat een bril heel normaal, en zelfs stiekem heel stoer is. Social media zijn zo gek nog niet:

My wee girl has had to get glasses and she feels ashamed wearing them outside the house. Sure she’s beautiful 😍 pic.twitter.com/uHHPtG1sM6 — James Docherty (@Prev_Justice) 19 februari 2019

Ahh that is heartbreaking to hear she feels that bad. From one glasses wearer to another I think she looks beautiful in her glasses! I love the colour & Duke and Lilly think she looks amazing in them too. Sending love & hugs 👓 💙🐶 pic.twitter.com/Wdg4TYvX4C — PD Duke & PD Lilly (@amydeemo) 19 februari 2019

She’s gorgeous, I’d love some glasses like that!! These are my glasses… only cool people wear them… pic.twitter.com/vGGzJareN6 — Sarah 🌟 (@sairwa99) 20 februari 2019

This is Ella she’s has wore glasses for a while!! Ella loves hers and thinks u look fab in urs!!! Own them! It’s the imperfections that make perfection 😘 pic.twitter.com/venImYyuim — Linzie Shand 😀 (@Linzie_1988) 19 februari 2019

Hamish thinks she looks great. Glasses are cool 😎👍 pic.twitter.com/231p0LrNmy — Iain Russell (@idrussell) 19 februari 2019

