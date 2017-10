Dochtertje is 5 maanden oud als moeder ontzettend spijt krijgt van naam

Het is geen eenvoudige opgave om de namen van je kinderen te kiezen.

Daar denk je dan ook al weken en maanden over na. En als dan de dag komt dat je moeder wordt, dan hoop je vurig dat de gekozen naam goed bij het kindje past.

‘Hoort erbij’

Het overkwam een anonieme moeder. Ze doet nu haar verhaal. ‘Toen de verloskundige op een poster de naam schreef, vond ik het direct niet passen’, schrijft ze op mamaplaats.nl. Ze vertelde aan haar man dat ze haar twijfels had, maar hij had die niet. Hij vond de naam wél passen bij hun pasgeboren dochter. Omdat ze ook geen goed alternatief had, liet ze het erbij. ‘Ik plaatste het ook onder het mom van kraamtranen en toen heb ik het weer even geparkeerd’.

Tweede naam

Maar de spijt is er nu, na 5 maanden. Haar dochter heet Bibi. Ze vindt het geen naam meer voor haar kind en daarom gebruikt ze zélf vaker haar 2e naam; Mae. Maar de rest van de wereld noemt haar gewoon Bibi en daar is ze niet al te blij mee.

Bron: Mamaplaats. Beeld: iStock