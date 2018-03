Dochtertje (6) van oud-topsporter Antoine van der Linden overleden

Het 6-jarige dochtertje van oud-voetballer Antoine van der Linden was al lange tijd ernstig ziek.

Al maanden lag ze in kritieke toestand in het ziekenhuis. Nova had witte bloedcellen nodig, en haar moeder deed weken geleden nog een wanhopige oproep op Facebook.

Verdriet

Er werd met spoed naar donoren gezocht van witte bloedcellen die geschikt zouden zijn voor Nova. Er stroomden duizenden reacties binnen en iedereen stak de moeder een hart onder de riem. Maar het leverde niets op wat haar leven kon redden.

Antoine speelde bij FC Groningen en morgen zal de club met een rouwband om spelen. De wedstrijd van Jong Groningen, waar Antoine assistent-trainer van is, is afgelast. Wij wensen de nabestaanden van Nova ontzettend veel sterkte met dit ondraaglijke verlies.

Supporters klapten vandaag in de 6e minuut van de wedstrijd om zo hun steun te betuigen:

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Facebook