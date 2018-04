Ouders grijpen in wanneer dochtertje (6) zich vreemd gedraagt tijdens het spelen en redden daarmee haar leven

Kinderen hebben veel fantasie, maar soms kan afwijkend gedrag in de speeltuin op heel iets anders wijzen. Ouders en Barry en Tracy merkten vreemd gedrag op bij hun dochtertje en dat is de redding geweest voor het meisje.

De 6-jarige Megan was met haar broertjes en zusjes in de tuin aan het spelen toen ze zich ineens omdraaide en naar een hek bleef staren. Haar ouders zagen meteen dat het meisje vreemd deed. Tegen de Britse krant The Sun vertelde ze: “Ineens begon ze naar het hek te staren. Zo bleef ze staan, kijkend naar dingen die er niet waren. Voor ons was het duidelijk dat ze aan het hallucineren was en dat we zo snel mogelijk naar de dokter moesten.”

Nachtmerrie

In het ziekenhuis werd meteen een MRI-scan gemaakt omdat het meisje al eerder de diagnose epilepsie had gekregen. De uitslag was de grootste nachtmerrie voor de ouders: het meisje bleek een hersentumor te hebben aan de linkerkant van haar hoofd. Die tumor was ook de oorzaak van de epilepsie. Al sinds haar geboorte groeide deze tumor in haar hoofd. Doordat de ouders ingrepen tijdens het spelen, kon het meisje behandeld worden en is ze inmiddels aan het herstellen.

Girl, 6, diagnosed with brain tumour after playing “piggy-in-the-middle” https://t.co/KN4oc3W3Y5 pic.twitter.com/XGBIplYChd — Daily Mirror (@DailyMirror) 8 april 2018

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Twitter.