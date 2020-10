Niemand hield het droog bij de docu over Antonie en Merlijn Kamerling

Maandagavond werd 10 jaar na de dood van Antonie Kamerling, de ontroerende documentaire van zijn zoon getoond: Antonie & Merlijn: 10 jaar later. Op Twitter regent het complimenten en huilen alle kijkers mee.

“Mooie, emotionele, trieste, zuivere documentaire door Merlijn”, schrijft een Twitteraar.

Niet langer opkroppen

10 jaar na zijn dood, besloot Merlijn dat hij niet langer alles wilde opkroppen. Hij moest ontdekken wie zijn vader was. Over dat proces werd het boek Nu ik je zie geschreven. Maar ook werkte hij aan een bijzondere documentaire: Antonie & Merlijn: 10 jaar later.

Antonie & Merlijn: 10 jaar later

In de documentaire die maandagavond te zien was, volgen we Merlijn in zijn persoonlijke zoektocht naar zijn vader. Met de oude Cadillac van Antonie trekt hij het land door op zoek naar antwoorden. Door te spreken met familie en vrienden van zijn vader, hoopt hij een beeld te krijgen van Antonie Kamerling en wat hij heeft nagelaten. Wie was zijn vader? Wat heeft hij voor Nederland betekend? En heeft de dood van Antonie iets betekend voor het taboe op zelfmoord? Daarvoor voert Merlijn ontroerende gesprekken met onder anderen Bastiaan Ragas, Lola Brood en natuurlijk zijn moeder Isa en zusje Vlinder.