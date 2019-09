Jetske (38) weet dat ze over 15 jaar alzheimer krijgt: "Ik leef alsof er geen morgen is"

Stel je voor: je weet dat je over 10 tot 15 jaar de ziekte van Alzheimer krijgt. Dat is de realiteit voor Jetske van der Schaar (38). Op zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag en wordt er een documentaire over haar uitgezonden.

In de documentaire Jetske’s race naar de alzheimerpil beginnen Jetske en hoogleraar neurologie Philip Scheltens (tevens directeur Alzheimercentrum Amsterdam) een strijd om het bewustzijn voor de ziekte van Alzheimer te vergroten. Tegelijkertijd proberen ze onderzoek naar een medicijn voor de ziekte te starten, waarbij Jetske zich aandient als deelnemer. Zij draagt namelijk het zogenoemde alzheimergen en weet daarom dat ze op jonge leeftijd al de ziekte gaat krijgen. Het onderzoek is voor haar misschien wel de enige kans op overleving. Libelle sprak met haar over deze ziekte.

Familie

“Mijn opa was een jonge man in een verzorgingshuis, waar mijn moeder hem liefdevol bezocht. Mijn oom trof hetzelfde lot. Ook hij was begin 50 toen hij de ziekte van Alzheimer kreeg. Mijn moeder liet hem niet in de steek en was er voor hem, zelfs toen rond dezelfde leeftijd bij haar de eerste tekenen van alzheimer zichtbaar werden.

Ik zag haar wegglijden, steeds verder in die voor mij onbekende wereld waarin ik alleen nog met haar kon communiceren door de taal van haar lichaam en haar emoties te lezen. De taal van de liefde, want die is ze me altijd blijven geven. Tot het laatst aan toe. Het was confronterend om dit met haar te zien gebeuren. Ook omdat ik wist dat mij hetzelfde te wachten staat.”

Terminaal

“De klinisch geneticus wond er 3 jaar geleden geen doekjes om: ik heb het alzheimergen. De kans dat ik rond mijn 50e dement word, is ongeveer 100 procent. En er is helemaal niets tegen te doen. Het onderzoek naar deze ziekte staat nog in de kinderschoenen en er zijn geen medicijnen voor. Met die boodschap werd 30 jaar van mijn leven geamputeerd. Het vooruitzicht om samen met mijn vriend oud te worden, plannen maken voor later… het is voor mij niet weggelegd.

Het raakt me dat mensen denken dat dementie een bijwerking van ouderdom is. Net zoals het volstrekt normaal is dat je rimpels krijgt. Er is een soort gelatenheid, terwijl ik zo ontzettend op een doorbraak hoop. Het is een terminale hersenziekte, die helaas niet alleen oude mensen treft. Het is de snelstgroeiende doodsoorzaak met de hoogste ziektelast voor patiënten, de zwaarste mantelzorg, plus de hoogste kostenpost voor de maatschappij.”

Alzheimergen

“Vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken, maar toch heb ik het idee dat iedereen zich erbij neerlegt. Ik wil dat niet. Ik kán dat niet. Daarom vraag ik aandacht voor dementie, ook bij jonge mensen. Dat doe ik door mijn verhaal te vertellen en erover te schrijven. Dat is heftig, omdat ik niet voor altijd dat meisje met het alzheimergen wil zijn.

Mijn angst is dat mensen me nu al gaan behandelen alsof ik dement ben, want aan de buitenkant is het immers niet te zien. Of dat ik niet word aangenomen als ik ergens zou solliciteren omdat ze bang zijn dat ik ziek word. Aan de andere kant geeft het me ook energie om me als een soort van alzheimer-belangenbehartiger op te stellen. Ik weiger om passief en weerloos af te wachten totdat ik ziek word.”

Genieten van kleine dingen

“Ik heb geen bucketlist. Ik geniet intens van kleine onbenulligheden. Ik heb nog nooit zo weinig geld aan spullen uitgegeven sinds ik weet dat ik het alzheimergen heb. Ik geniet ervan om in de natuur te zijn of een fijne tijd met vrienden te hebben. Vroeger ging ik weleens vroeg naar huis omdat de volgende ochtend de wekker weer ging, nu neem ik nog een wijntje als het gezellig is.

Ik wil bezig zijn met wat ik écht belangrijk vind en niet waar ik niet blij van word. Dat betekent dat ik mijn eigen bedrijf in jongerenreizen heb verkocht. Ik wilde altijd al graag schrijven en dat doe ik nu. Dat je leeft in het moment, genieten van het kleine geluk en kiezen voor je dromen, dat heb ik van mijn moeder geleerd. Bij die dromen horen geen kinderen.”

Kinderwens

“Nu heb ik nooit zo’n sterke kinderwens gehad, maar ik wil het ook echt niet. Door middel van embryoselectie kan ik een kind zonder het gen krijgen, maar dan belast ik zo’n kindje met een moeder die ziek wordt en doodgaat. Dat wil ik het niet aandoen. Mijn vriend staat er net zo in. Sinds de uitslag van het dna-onderzoek is onze relatie alleen maar sterker geworden. Soms praten we over hoe het straks moet, als ik ziek word. Het geeft me rust dat ik iets te kiezen heb.

Met dit zwaard van Damocles boven mijn hoofd ben ik de regie totaal kwijt, maar ik heb wel een keuze in hoe ik ermee wil omgaan. Misschien is dat euthanasie, ik weet het niet. Ik heb nog tijd genoeg om daar over na te denken. Het alzheimergen herinnert mijn vriend en mij er continu aan dat we het nú fijn willen hebben. We zijn niet bezig met de toekomst en met later. We leven alsof er geen morgen is. Vandaag ben ik gelukkig.”

De documentaire is zaterdag 21 september om 21.10 te zien op NPO 2. Meer lezen over Jetske? Ga naar jvds.net

Interview: Deborah Ligtenberg. Beeld: Petronellanitta