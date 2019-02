Eerste beelden omstreden documentaire Michael Jackson naar buiten gebracht

Nog voordat de omstreden documentaire over Michael Jackson is uitgezonden, is er al veel discussie over de film ontstaan. Nabestaanden veroordelen Leaving Neverland en anderen zijn geschokt door het verhaal.

Er zijn journalisten die de film al hebben gezien, maar het grote publiek kreeg tot voor kort nog niets te zien. Deze week kwam eindelijk de trailer van de spraakmakende documentaire naar buiten en die beelden zorgen opnieuw voor ophef. In het voorproefje vertellen Wade Robson en Kames Safechuck over de tijd dat ze bevriend raakten met Michael Jackson en ze Neverland mochten bezoeken. De jongens waren toen 7 en 10 jaar oud.

Seksueel misbruik

De twee verklaren in de documentaire dat ze in die tijd seksueel misbruikt zijn door Michael Jackson. Nabestaanden ontkennen deze beschuldigingen, maar veel mensen die de film al hebben gezien zijn geschokt door de details die worden besproken in de documentaire. In Amerika wordt de documentaire op 3 en 4 maart in twee delen uitgezonden, in Nederland is de 4 uur durende documentaire op 8 maart te zien op NPO 3.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP.