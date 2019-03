Kijkers geraakt door documentaire over zussen die langzaam doof en blind worden

De zusjes Lotte en Roos maakten maandagavond al veel indruk in DWDD. Toen vertelden ze over het syndroom van Usher, de heftige ziekte waar ze allebei aan lijden. Hun documentaire Voor het donker wordt werd dinsdagavond uitgezonden en raakte opnieuw veel kijkers.

Lotte (20) en Roos (18) worden langzaam doof en blind. Ze weten niet hoe snel dit zal gaan, maar hun zicht en gehoor gaan hard achteruit. Voor de documentaire Voor het donker wordt werden de meiden anderhalf jaar lang gevolgd. Want hoe is het om te leven met de wetenschap dat je over een tijdje niet meer kunt zien en kunt horen? Daar krijg je na het zien van de documentaire een beetje een beeld bij.

Wensen

De meisjes hebben nog een aantal wensen die ze in vervulling willen laten gaan voor ze niet meer kunnen zien en horen. Zo is in de documentaire te zien dat de twee het Noorderlicht gaan bekijken. Maar niet alleen de mooie momenten worden gedeeld. Door de ziekte kan Roos bijvoorbeeld niet meer hockeyen en is in de documentaire ook te zien dat ze zakt voor haar examens.

Negenjarenplan

De ziekte is bij Lotte (20) al wat verder en ze heeft voor zichzelf dan ook al een ‘negenjarenplan’ opgesteld. Ze denkt dat ze die tijd nog heeft met haar zicht en uit die jaren wil ze dan ook nog alles halen wat er uit te halen valt.

Het indrukwekkende en tegelijkertijd afschuwelijke verhaal van de meisjes maakt veel indruk. Op Twitter laten kijkers weten diep geraakt te zijn door de twee meiden:

Lotte en Roos. Sprakeloos. Wat een fantastische, krachtige en positieve jonge topvrouwen #voorhetdonkerwordt #heldinnen en dat een paar dagen na #vrouwendag. Met glazen plafonds, gelijke kansen en meer van dat gewauwel. — Karin Rog (@KaatRog) 12 maart 2019

Waarom willen jullie het Noorderlicht graag zien?

“ Ik ga steeds slechter zien en ik vraag me af of ik het wel nog ga zien. Of is het slechts een bevestiging dat we Usher hebben en het dus echt steeds slechter wordt.” Wat heftig, wat moedig deze confrontatie #voorhetdonkerwordt — Karin Donkers (@kardonsch) 12 maart 2019

Twee jonge vrouwen die aan de voor mij onbekende ziekte #Usher lijden. En daar in de documentaire #voorhetdonkerwordt openhartig over praten.

Ik ben er diep van onder de indruk en heb onvoorstelbaar veel respect voor hen.#3Doc — Francisca Drijver (@F_Drijver) 12 maart 2019

#voorhetdonkerwordt indrukwekkende documentaire over twee zussen die doof en blind zullen worden door het syndroom van Usher. Heftig en ook zo oneerlijk omdat ze nog zo jong zijn. — Joost Koenders (@Joost_Koenders) 12 maart 2019

Niet te beschrijven waar je in terecht komt met #usher.

Dagelijkse problemen verbleken bij het vooruitzicht dat je voor je 30ste doof en blind bent.

Niet voor te stellen hoe je dan nog iets uit het leven kan halen.

Diep respect voor die meiden!#voorhetdonkerwordt — Arnout de Vries (@Arnoutdv) 12 maart 2019

Je kunt de documentaire, geproduceerd door Simpel Media, hier terugkijken.

Bron en beeld: BNNVARA.