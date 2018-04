Buren vinden dode baby op Schiedams balkon: "Wie dóet zoiets?"

Bewoners van de Stationsstraat in Schiedam vonden gister een levenloze baby op een balkon. Ze belden direct de politie, die voor een groot raadsel staat.

Forensisch onderzoekers nemen het balkon en het pasgeboren kindje kritisch onder de loep. Tot nu toe is er verder nog niets bekend over het misdrijf.

Zorgen om moeder

De politie roept de ouders van het kindje op om zich te melden. Ze maken zich namelijk vooral ook zorgen om de moeder, “die mogelijk medische of psychische zorg nodig heeft”, vertelt de onderzoeksleider aan RTL Nieuws.

Plastic zak

Ondertussen barsten de speculaties los onder de buren. Een buurvrouw vertelt aan NOS dat het lichaampje in een plastic zak aangetroffen werd. Geen van de buren heeft ook maar een flauw benul wie van hun buurtbewoners dit op hun geweten kan hebben: “Wie dóet zoiets?”.

Dak

Althans, sommige buren vermoeden dat de baby vanaf het dak van het tegenoverliggende appartementencomplex op het balkon is gegooid. Op dat dak liggen mensen “vaak uren te zonnen, ze hebben er zelfs matrassen neergelegd”, aldus een Schiedammer tegen NOS. Bewoners hadden daarover even terug nog geklaagd bij de huisbaas en gevraagd of het dak afgezet kon worden met hekken, zodat er geen ongelukkig konden gebeuren.

Niks voor deze buurt

Het afschuwelijke drama blijft het gesprek van de dag in de buurt. “Er gebeuren hier wel vaker gekke dingen”, geeft een buur toe. “Zoals auto’s in de brand, of zo. Maar dit is zo opmerkelijk, het is echt niks voor deze buurt.”

Bron: RTL Nieuws, NOS. Beeld: Facebook, ANP