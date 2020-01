Het is moeilijk te bevatten wat er zich momenteel afspeelt in Australië. Honderden natuurbranden woeden en tot nu toe zijn er volgens experts al meer dan een miljard (!) dieren omgekomen. Fotografen proberen daarom een beeld voor de rest van de wereld te schetsen door de zwartgeblakerde dieren vast te leggen.

Hartverscheurende foto’s en video’s worden gedeeld van verbrande kangoeroe’s, koala’s en schapen.

Advertentie

Bijna 1 miljard

Het aantal omgekomen dieren werd de afgelopen week vaak op 480 miljoen geschat. Maar volgens een ecoloog van de Universiteit van Sydney was dat aantal gebaseerd op zoogdieren, vogels en reptielen waarvan de cijfers bekend zijn. Dat aantal is ondertussen alweer verouderd en volgens hem is het momenteel al minstens 800 miljoen, “gezien de omvang van de branden nu – alleen al in New South Wales”, aldus de ecoloog. Daarnaast zijn er nog een boel dieren waarvan ze de cijfers niet weten, wat het aantal volgens hem eigenlijk minstens 1 miljard maakt. Een wetenschapper van de World Wildlife Fund Australia, Stuart Blanch, bevestigt die ‘bescheiden inschatting’.

480 miljoen zoogdieren

Volgens ecologen komen niet alleen trage dieren om door ingesloten vuren, de aanhoudende droogte doet ook miljoenen dieren de das om en andere dieren verliezen hun kracht omdat er nog maar moeilijk eten te vinden is.

Vleermuizen en kangoeroes

De meeste aandacht gaat uit naar bekende Australische zoogdieren als koala’s en kangoeroes. Maar ook gaat het er slecht aan toe met vleermuizen, volgens de Wildlife Hospital van Australië. Zij stuurden deze week een zorgwekkende video de wereld in:

Schokkende foto

Fotograaf Brad Fleet trok ook flink de aandacht in de wereld met zijn foto van een babykangoeroe. De foto wordt massaal gedeeld en mensen reageren onder meer dat ze ‘heartbroken’ zijn na het zien van het beeld.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Brad fleet (@bradfleet) op 2 Jan 2020 om 8:43 (PST)

Zeldzame dieren en planten

30 plantensoorten en zeldzame dieren zouden we al als definitief verloren kunnen beschouwen, volgens een woordvoerder van de Koninklijke Botanische Tuinen van Sydney. Ook de de zwarte kaketoe, bruine fluiter (een zangvogel), kangeroeratten, de unieke Tallaganda wormen, de gevlekte glanslibelen, de zeldzame geschubde lelhoningeter, een kwetsbare zangvogel, en talloze andere dieren lopen nu gevaar volgens hem.

We schreven al eerder hoe je vanuit Nederland op een makkelijke manier kunt doneren.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Huffpost. Beeld: ANP