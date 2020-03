Dodenherdenking gaat door mét toespraak van de koning

De Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam gaat door. Dat heeft voorzitter Gerdi Verbeet van Nationaal Comité 4 en 5 mei bekend gemaakt in radioprogramma Met het oog op morgen.

Ook staat vast dat koning Willem-Alexander een toespraak zal houden.

Dodenherdenking

Normaal gesproken komt er een grote menigte bijeen op de Dam in Amsterdam voor Dodenherdenking. Maar door de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus zijn samenkomsten tot 1 juni verboden. Het comité is nu opzoek naar manieren om de Nederlanders bij Dodenherdenking te betrekken. Naar een invulling voor de Dodenherdenking wordt nog gezocht, maar dat de koning een toespraak houdt is al zeker.

Bevrijdingsdag

Ook naar een manier om Bevrijdingsdag met het volk te vieren wordt gezocht. Er werden namelijk 14 bevrijdingsfestivals afgelast. “We hopen dat mensen ook zelf gaan kijken wat ze in hun straat kunnen doen. Mensen moeten nadenken over een manier om hun betrokkenheid en verbondenheid te tonen, maar op een manier die past bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin we verkeren”, aldus Gerdi Verbeet.

75 jaar vrijheid

Dit jaar zouden we ook De Maand van de Vrijheid vieren. Hiermee zou 75 jaar vrijheid gevierd worden, maar ook de activiteiten die hiervoor gepland waren gaan helaas niet door. Ook hier wil Gerdi Verbeet iets moois voor verzinnen, want een heleboel vrijwilligers werkten hier lang naartoe. Gerdi legt uit: “We willen mogelijk maken dat de hele Nederlandse samenleving ondanks de buitengewoon moeilijke omstandigheden op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid kan herdenken en stil kan staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vragen speciale aandacht voor de veteranen en al die mensen die de verschrikkingen van deze oorlog zelf hebben meegemaakt en nu extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus.”

Bron: NOS. Beeld: Brunopress