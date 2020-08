Doet mijn kind mee aan rellen? Dit kun je als ouder doen bij vermoedens

De laatste weken stromen geweldsincidenten uit het hele land binnen. De politie is de uitputting nabij door de grote groepen rellende jongeren, zeggen de politievakbonden. Hangt deze agressiviteit samen met verveling veroorzaakt door de coronacrisis? En misschien nog wel belangrijker: wat kun je doen als je een vermoeden hebt dat jouw kind aan deze rellen meedoet?

Grote steden zoals Den Haag en Utrecht gaan de laatste tijd gebukt onder grote groepen rellende jongeren. In de Haagse Schilderswijk en in de Utrechtse wijken Overvecht, Kanaleneiland en Zuilen kwam het deze maand meerdere keren tot geweld tussen relschoppers en de politie.

“Er zijn veel plaatsen waar mensen momenteel agressiever zijn”, vertelt Guy Bosmans, professor klinische kinderpsychologie aan de KU Leuven. “Dat kan inderdaad te maken hebben met stress veroorzaakt door de pandemie en het thuiszitten, maar misschien ook door de frustraties die er al waren in het leven.”

Onvoorspelbare stress

“Een onderzoek in Vlaanderen heeft uitgewezen dat het aantal jongeren met emotionele problemen tijdens de lockdown verdriedubbeld is tot bijna 30 procent. En hoe meer emotionele problemen, frustratie en vooral onvoorspelbare stress er is in het leven, hoe minder we in staat zijn om agressie-impulsen te onderdrukken. Daar zorgt ons biologisch systeem voor: wanneer er zoiets impactvols en onvoorspelbaars als deze crisis gebeurt, worden we vanzelf alerter en verliezen we de impulscontrole, zodat we sneller reageren op mogelijk gevaar.”