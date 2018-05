Kijkers sterk verdeeld over allerlaatste aflevering van 'Dokter Deen'

Maar liefst vier seizoenen lang leefden tv-kijkers mee met dorpsdokter Maria Deen, haar familie en vrienden. Toch kwam er gister een eind aan de succesvolle dramaserie, tot groot verdriet van de trouwe kijkers.

De laatste aflevering werd massaal bekeken; maar liefst 1,5 miljoen mensen zaten aan de buis gekluisterd. Maar niet iedereen was te spreken over het slot van de serie, waarin Robbert en Pip verschrikkelijke ruzie kregen, Wendy zwichtte voor Otis’ zangkunsten en Maria de strijd aan ging met de gemeenteraad.

Gejat

Op Twitter werd de laatste aflevering door sommigen als ‘voorspelbaar’ en ‘slecht’ bestempeld. Ook zou één van de scènes wel heel veel lijken op een passage uit de film Notting Hill, waarin Hugh Grant via een koptelefoon op de filmset Julia Roberts hoort zeggen dat hij ‘niemand bijzonders’ voor haar is. Zoiets kwam er ook gisteravond in Dokter Deen voorbij. “Eh, hoezo jatwerk. #dokterdeen #nothinghill fail!”, reageert iemand daarop. Een ander: “Gezellige serie op een heel mooi eiland, maar wel erg schaamteloos scène gekopieerd uit Notting Hill.”

Positieve reacties

Gelukkig waren er ook genoeg kijkers die wél tevreden waren over de laatste aflevering. “Onnederlands goed. Erg goede actrices en acteurs. Eilandsfeer ook zeer goed getoond. IJzersterke plot!”, twittert iemand. En een ander: “Er moet echt nog een vervolg komen, ik ben nog lang niet uitgekeken.”

Kerstfilm

Hoewel er volgens hoofdrolspeelster Monique van de Ven geen nieuw seizoen zal komen, is de kans groot dat we over een tijdje in de bioscoop kunnen genieten van de avonturen van Maria Deen. “Misschien is een kerstfilm een idee”, zei ze eerder. “Ik heb Vlieland een paar keer onder de sneeuw gezien, dat is echt spectaculair.” Wordt vervolgd, dus…

Een overzichtje van de verdeelde reacties op Twitter:

Was dit de laatste uitzending van dokter Deen? Gd zij geprezen! Oerslechte serie! #dokterdeen — Criticus Primus (@CriticusP) 17 mei 2018

Moet echt nog een vervolg komen ben nog lang niet uitgekeken — Trudie Berkhof (@berkhof_trudie) 17 mei 2018

Ik ga deze serie zó missen. Wat een mooi feelgood einde #dokterDeen nu maar hopen dat er een #kerstfilm komt 🤗 — ingrid (@ingridschaafsma) 17 mei 2018

Hoe zo voorspelbaar? En zo komt alles tot een happy end #dokterdeen wedden?? — greet van rijn (@greetvanrijn) 17 mei 2018

Onnederlands goed. Erg goede actrices/acteurs. Eilandsfeer ook zeer goed getoond. Ijzersterke plots! Top gedaan, jammer dat het klaar is. — Ton (@tsn079) 17 mei 2018

#dokterdeen Gezellige serie op heel mooi eiland maar wel erg schaamteloos scène gekopieerd uit Notting Hill (koptelefoon bij filmopname). — MarieChristineKreetz (@MarieChriszegt) 17 mei 2018

