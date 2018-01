Slechts nieuws voor de fans van de SBS6-serie ‘Dokter Tinus’: wegens dalende kijkcijfers is er besloten om te stoppen met de dramaserie.

Sinds 2012 is de serie te zien op televisie. In het begin was de serie een groot succes, maar de kijkcijfers van het 6e seizoen, dat afgelopen najaar te zien was op televisie, vielen tegen en daardoor is de keuze gemaakt om te stoppen met de serie. “Doorgaan zou zeker in dit geval ook nog afbreuk doen aan het eerdere succes van Dokter Tinus”, vertelt een woordvoerder van de zender aan het AD.

Vervolg

Thom Hoffman, die de rol van Dokter Tinus speelde, heeft ook gereageerd: “Ik zal alles in het werk stellen om het goed af te vertellen. Er zijn andere mogelijkheden om dat te doen. Dat verdienen al die kijkers.” Daarmee doelt de acteur op een vervolg op een andere zender of een ander videoplatform. Ook zei hij: “Of misschien kunnen we er nog een film van maken. Het verhaal is nu gewoon doorgeknipt en dat is best bruut. De serie zomaar afkappen is niet heel prettig voor de kijker. We hadden sowieso nog jaren door kunnen gaan.’’

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.