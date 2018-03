Dokters vertellen 16-jarige jongen dat hij griep heeft maar het blijkt veel erger te zijn

De 16-jarige Amerikaanse jongen Hunter Brady voelde zich sinds november erg moe en kortademig. Na een doktersbezoek kreeg hij te horen dat hij griep had en werd naar huis gestuurd met antibiotica.

“Ik gebruikte twee weken antibiotica en voelde me steeds slechter. Ik moest zelfs zittend slapen”, vertelt Hunter tegen people.com. “Mijn vader keek me op een avond aan tijdens het avondeten en zei dat we naar het ziekenhuis gingen.”

Spoed

Eenmaal op de eerste hulp bleek dat zijn rechter long dichtgeklapt was en zijn linkerlong voor dertig procent. Hunter onderging vijf operaties om vocht in zijn hart en longen te draineren en onderging een biopsie waaruit bleek dat hij de meest agressieve vorm van Hodgkin-lymfoom had.

Positief

“Ik was geschrokken en zo bang”, zegt Hunter. “Maar ik wist dat ik dit kon verslaan, dus ik bleef positief. Ik heb veel vertrouwen gehouden.” De tiener begon een maand geleden aan chemotherapie en zal nog twee behandelingen moeten ondergaan om te beginnen met bestralingen.

Steun

Hunter droomt ervan om op een dag dominee te worden. Zijn ouders hebben hem altijd gesteund om te doen wat hij wil doen. Ook in deze tijd steunen zijn ouders en vrienden hem. “De steun van iedereen heeft me zoveel geholpen, zonder hen weet ik niet waar ik zou zijn”, zegt Hunter. “Ik weet gewoon dat ik sterk moet blijven.”

Bron: people.com. Beeld: iStock