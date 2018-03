Dokters bleven Aaron (29) vertellen dat hij hooikoorts had, tot kanker hem blind maakte

De 29-jarige Aaron Winstantley onderging elke mogelijke behandeling om zijn ‘hooikoorts’ te verhelpen. Instinctief voelde Aaron dat er meer aan de hand was, maar dokters bleven bij hun oordeel: het was hooikoorts.

Pas toen Aaron plots blind werd aan een van zijn ogen wilden de dokters hem pas geloven.

Verstopte neus

Aaron had al tijden last van een verstopte neus en sinussen. De doktoren dienden hem allerlei medicatie tegen hooikoorts toe, maar dat mocht niet baten. Aaron voelde aan dat de situatie erger was dan gedacht werd. Toen Aaron enkele maanden later ineens nog maar door één oog kon kijken, werd de kanker pas ontdekt. De kanker was al uitgezaaid via zijn linkerkaak en de jongen bleek terminaal te zijn.

Overwinnen

Al vijftien maanden lang probeert de jongen de ziekte te overwinnen, maar het lijkt niet te lukken. Binnen de Britse gezondheidszorg zijn de mogelijkheden ondertussen op. Aaron en zijn vrouw Saraya zien nog één mogelijkheid: een dure behandeling in Duitsland.

Immunotherapie

“We hebben verschillende mensen gesproken die geen behandeling meer konden krijgen van de NHS. Ze kregen te horen dat ze geen kant meer op konden en dat ze zich moesten voorbereiden om afscheid te nemen van hun dierbare. Toen kregen ze de gespecialiseerde immunotherapie in het buitenland, en zijn nu kankervrij, met een mooie toekomst in het verschiet”, vertelt Saraya aan Hull Daily Mail.

Inzameling

Om deze dure behandeling te kunnen betalen heeft het koppel 300.000 Britse ponden nodig. Ondertussen hebben ze 50.000 bij elkaar, maar dit is dus nog lang niet genoeg. “De behandeling en service die we hebben gekregen sinds zijn diagnose waren fantastisch, en we zijn er heel dankbaar voor, maar het zal hem geen kans geven op een toekomst. We moeten dat geld inzamelen om hem een kans te geven. Ik zal hem nooit opgeven”, vertelt zijn vrouw Saraya.

Verhaal delen

Omdat ze alles op alles willen zetten om het geld bij elkaar te krijgen zodat Aaron de behandeling kan ondergaan, besluit Saraya het emotionele verhaal te delen. “De zeldzaamheid van rhabdyosarcoom, net als andere sarcomen, maakt dat dokters er vaak niet vertrouwd mee zijn, wat een vroege diagnose heel moeilijk maakt. Er wordt beweerd dat iemand met een sarcoom gemiddeld veertien maanden foute diagnoses krijgt voor de kanker vastgesteld wordt”, aldus Saraya. “Niemand zou gediagnosticeerd moeten worden met een kanker die al uitgezaaid blijkt te zijn terwijl ze al maandenlang met verschillende symptomen naar de dokter gaan.”

Man, 29, told he had hay fever but turns out to be terminal cancer – now he needs £300,000 to stay alive https://t.co/fYmaujIaQp — Hull Daily Mail (@hulldailymail) 1 maart 2018

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: iStock