Veel vrouwen voelen zich uitgeput en ziek als ze in de menopauze terecht komen. Zo ook de Amerikaanse Karen Yardley: ze kreeg last van slapeloosheid, migraine en vermoeidheid. Ze ging naar de dokter, maar er werd haar herhaaldelijk verteld dat het aan de menopauze lag. Niets bleek minder waar.

Keer op keer werd Karen weer naar huis gestuurd door de huisarts. Ze vertelde zichzelf dat het dan allemaal vast wel in orde was en ging gewoon door met haar leven.

Hoofdpijn

Toch werd ze twee jaar lang elke ochtend wakker met stevige hoofdpijn, kon ze niet goed slapen en had een zwaar gevoel in haar armen en benen. Karen’s kinderen van 30, 28, 17, 15 en 8 jaar oud begonnen zich druk te maken: “De kinderen maakten zich echt zorgen om mij, maar ik deed mijn best om het voor hen achter te houden. Maar op een gegeven moment kon ik niet meer goed zien en had ik flitsen voor mijn ogen.”

MRI-scan

Uiteindelijk werd Karen doorgestuurd voor een MRI-scan: “Ik was in een vreselijke toestand en kroop letterlijk op mijn handen en knieën de ziekenhuiskamer in.” De MRI-scan wees uit dat er een tumor ter grootte van een golfbal op haar rechteroogzenuw drukte.

Telefoontje

Toen Karen het telefoontje van het ziekenhuis kreeg, bleek haar grote angst uit te komen. Ze hoorde de woorden: “Het spijt me, maar je hebt een hersentumor.” De dochter van Karen, Nathalie, schreeuwde en viel neer op de vloer. “Ik was zelf extreem rustig. Ik denk dat ik gewoon in shock was.”