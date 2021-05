Doktoren vinden verdacht plekje bij Loretta Schrijver: “Je kunt in het leven niets plannen”

Loretta Schrijver zal dit seizoen niet meer in Koffietijd te zien zijn. De presentatrice was al een tijdje afwezig omdat ze kampte met een keelontsteking, maar daar bovenop heeft ze nog eens verontrustend nieuws gekregen. Er is namelijk een verdacht plekje bij haar gevonden dat volgende week moet worden weggehaald.

Omdat ze van deze ingreep moet herstellen en het seizoen ook al bijna voorbij is, zal ze niet meer te zien zijn in het programma.

Advertentie

Afwezigheid Loretta

Loretta is normaal gesproken samen met Quinty Trustfull één van de vaste gezichten van Koffietijd, maar de laatste tijd was ze niet meer te zien in het programma. Omdat het redactie allemaal vragen kreeg over haar afwezigheid, besloten de presentatrices van het programma donderdagochtend even met haar te bellen.