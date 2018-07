6x waarom we zo dol zijn op Erica Terpstra

Ruim een miljoen mensen keken gisteren naar de herhaling van ‘Erica op reis’, waarin de immer positieve presentatrice een boottocht over de Nijl maakte. Spoiler: ze vond het FANTASTISCH. Wij daardoor ook en zetten voor je op een rij waarom we zo dol zijn op Erica Terpstra.

1. Haar lach is zo aanstekelijk

Probeer maar eens níet te lachen als Erica haar schaterlach laat horen.

2. Ze leeft intens met je mee

Of je nu slachtoffer bent van een natuurramp, gaat trouwen of op het punt staat om de Olympische Spelen te winnen: Erica leeft oprecht met je mee.



Erica met prinses Amalia in Vancouver.

3. Ze is ontzettend dankbaar

Dat Erica kan doen wat ze doet, beschouwt ze niet als vanzelfsprekend. “Dat ik dit soort reizen mag maken, is een wonder”, zei ze hierover in een interview met Libelle.



Erica in Ethiopië.

4. En altijd positief

Wat een heerlijk programma toch dat #ericaopreis. Niet depressief te rammen, altijd positief. pic.twitter.com/e3WZbRlWJ6 — Hans Damen (@hansdamen) 9 juli 2018

5. Ze zet alles op haar hoofd

#ericaopreis Me: ik val niet graag op

Also me: pic.twitter.com/xwPm8g2ljl — Victor Hopman 😌☕️ (@vic23) 17 november 2017

Erica in China.

6. Of stopt het in haar mond

“Ik raak alles aan of stop het in mijn mond”, gaf ze zelf eens toe.

Weer op reis

In januari maakte Erica in Tijd voor MAX bekend dat ze dit jaar weer op pad gaat voor Erica op reis. Wanneer de vier nieuwe afleveringen worden uitgezonden, is nog niet bekend. Wij kunnen in ieder geval niet wáchten.

Beeld: Omroep MAX, ANP.