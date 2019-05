Dol op honden? Dat komt waarschijnlijk door je genen

Ben je een echt hondenmens en heb je het liefst de hele dag viervoeters om je heen? Volgens wetenschappers heeft dit allemaal met je genen te maken.

“Sommige mensen zijn hondenmensen, anderen niet”, legt Tove Fall, de hoofdauteur van de studie, uit. “En onze bevindingen suggereren nu dat erfelijkheid daar een grote rol in kan spelen.”

Advertentie

Huisdier

Voor het onderzoek analyseerden Zweedse onderzoekers de database van 35.035 identieke twee-eiige tweelingen geboren tussen 1926 en 1996. Ze hebben voor tweelingen gekozen, omdat identieke tweelingen 100 procent van hun genen delen. Zij lijken dus meer op elkaar dan twee-eiige tweelingen die slechts 50 procent van hun genen met elkaar delen. Hierdoor kunnen ze goed de verschillen analyseren.

Tweelingen

Uit de resultaten blijkt dat als één vrouw van een identieke tweeling een hond bezat, de kans 40 procent bedraagt dat haar tweelingzus ook een trouwe viervoeter heeft. Bij twee-eiige tweelingen is de kans ‘slechts’ 25 procent. Als ze kijken naar mannelijke identieke tweelingen is de kans 29 procent dat ze beiden een hond hadden, tegenover 18 procent bij de twee-eiige tweelingen. Bovendien hebben de wetenschappers berekend dat genetica verantwoordelijk is voor 57 procent van het hondenbezit bij vrouwen en voor 51 procent bij mannen.

Enfin, die voorliefde voor honden? Die zit dus in je dna.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: New York Times. Beeld: iStock