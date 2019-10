Dol op paarden? Dan mag je bij Buckingham Palace werken én wonen

De Britse Queen zoekt een nieuwe paardenverzorger. En diegene die voor haar paarden zorgt, mag op Buckingham Palace komen wonen.

Kijk, dat zijn de leukere vacatures.

Wat je taken zijn? De dieren in topconditie houden en zorgen dat ze er prachtig uitzien. Ze moeten immers knap en goed getraind voor de koninklijke koetsen lopen. Daarnaast houdt de baan ook gewoon stallen uitmesten en het poetsen van zadels in. Maar ja, als je dat niet erg vindt, liggen er mooie kansen op je te wachten.

Je krijgt er niet alleen een riante woonplek voor terug in het paleis van de Britse royals, maar ook verdien je ruim 22 duizend pond – ongeveer 25 duizend euro – per jaar. En als je je werk helemaal goed doet, mag je van Queen Elizabeth ook een rol spelen bij de koninklijke ceremonies, waar de paarden ook te zien zijn. Doe je zomaar mee aan het wereldnieuws. Lijkt het je wel wat, deze paardenklus? Meld je dan hier aan.

