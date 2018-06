Deze twee Dolly Dots besluiten na 20 jaar weer het podium op te stappen

Officieel stopen de Dolly Dots in 1988 als meidengroep, maar twee van de zangeressen hebben er weer zin in. Esther Oosterbeek (58) en Anita Heilker (59) hebben bekendgemaakt hun glorietijd te herbeleven, deze keer als zangduo. Daar hebben ze een toepasselijke naam voor gevonden: Just A Little Bit More.

Just A Little Bit More was een van de grootste hits die de in 1979 opgerichte meidengroep scoorde. Naast successen als: Radio, Don’t Give Up, Leila, Rollerskating en Do You Wanna Wanna. Er waren oorspronkelijk 6 Dolly Dots: Angela Groothuizen (58), Angéla Kramer (57), Ria Brieffies (overleden in 2008), Esther Oosterbeek (58), Anita Heilker (59) en Patty Zomer (56). Op hun hoogtepunt hadden de vrouwen een eigen televisieserie, hun eigen poppen en zelfs in Japan uitverkochte concerten.

Reünie

Nadat de Dolly Dots stopten kwamen ze wel nog een aantal keer keer bij elkaar voor reünies, zoals bijvoorbeeld voor de concerten met de Toppers. Maar nu hebben Esther en Anita besloten hun vrolijke meisjesmuziek nieuw leven in te blazen, vertellen ze vandaag in de Telegraaf.



Esther Oosterbeek (links) en Anita Heilker (rechts)

Anita en Esther kwamen naar eigen zeggen weer in the picture door hun deelname aan het televisieprogramma De Slechtste Chauffeur van Nederland VIPS: “Daar kwamen zoveel positieve reacties op, dat zaaleigenaren ons wilden hebben voor optredens. Dat sprak ons wel aan. Daarom zijn we vanaf vandaag beschikbaar voor bruiloften en partijen.”

Just a little bit more

De andere Dolly Dots hebben hun zegen al gegeven voor de nieuwe afsplitsing. “We zijn al dertig jaar vriendinnen.” Ook om alle oude hits te recyclen, door de meezingers wat moderner en (nog meer) dansbaar te maken. Naast hun eigen materiaal passeren disconummers en eighties-klassiekers de revue. Nieuwe liedjes staan vooralsnog niet op het programma.

Wat ze in de tussenliggende jaren hebben gedaan? Esther heeft paarden gefokt, en Anita was vaste visagiste van sterren als René Froger, Karin Bloemen en Hans Klok.

Succes meiden!

Bron: Telegraaf, AD. Beeld: ANP