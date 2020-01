Love me just a little bit more: de Dolly Dots keren terug

Fans van de Dolly Dots kunnen hun hart ophalen: de populaire meidengroep uit de jaren 80 maakt namelijk een comeback! Vanaf september keren de Dolly Dots terug op het podium voor een speciale theatertour.

Na maar liefst 41 jaar, vanaf september 2020, beginnen Patty Zomer, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek, Anita Heilker en Angéla Kramers aan een theatertour langs 31 steden. De tour, getiteld: Sisters on tour gaat in het nieuwe Luxor Theater te Rotterdam in première en sluit 5 februari 2021 af in Koninklijk Theater Carré.

Mix van muziek én verhalen

De Dolly Dots spelen niet alleen hun hits maar vertellen ook verhalen over hoe het was om in de jaren 80 onderdeel te zijn van een populaire meidengroep. Wat gebeurde er achter de schermen en hoe gingen ze daarmee om? Volgens de Dots zelf wordt het ‘Een intieme avond met voormalige tieneridolen die met veel zelfspot terugkijken naar die bijzonder tijd met elkaar.’ Voor wie het niet missen wil: de kaartverkoop is inmiddels gestart.

Zonder Ria

Jammer genoeg zal de comeback zonder Ria Brieffies zijn. Ria overleed in 2009 op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. De vijf overgebleven Dots maakten destijds bekend nooit meer als Dolly Dots te zullen optreden, maar daar kwamen ze al eerder op terug. In 2016 gaven Esther, Patty, Sjeel, Angela en Anita namelijk een gastoptreden bij De Toppers in Amsterdam.

