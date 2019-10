Nostalgie: de 'Dolly Dots' lijken binnenkort weer op het podium te staan

Als het aan Angela Groothuizen ligt hoeven we niet meer alleen te drómen over het zien van een optreden van de Dolly Dots. Er lijkt binnenkort namelijk een reünie van de popgroep te komen. Dit maakt de 60-jarige presentatrice en zangeres dinsdag bekend in Mokum Magazine.

Popgroep Dolly Dots bestond uit Angela Groothuizen, Angéla Kramers, Esther Oosterbeek, Patty Zomer, Anita Heilker en de in 2009 overleden Ria Brieffies. Hun grootste hit in Nederland was Love Me Just A Little Bit More.

Advertentie

Reünie Dolly Dots

Angela Groothuizen is nog steeds niet weg te denken uit de schijnwerpers. In het Amsterdamse tijdschrift vertelt de blondine dat er inderdaad plannen voor een terugkeer van de Dolly Dots zijn. “Laat ik het zo zeggen: er wordt over gesproken, maar je moet nog heel even geduld hebben.”

Kwaliteit

Ze verklaart dat de vrouwen een eventuele terugkeer niet zomaar willen laten gebeuren, maar wel écht kwaliteit wil leveren. “Het is heel veel werk om een show on the road en op het niveau waarop het was te krijgen. Dat doe je niet zomaar, daar moet een heel duidelijk plan voor liggen en naartoe gewerkt worden”, aldus Angela.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP