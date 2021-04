De een vindt het prima dat haar man alles voor haar bepaalt, de ander heeft een deuk in haar zelfvertrouwen overgehouden aan haar overheersende ex. Thalia vertelt waarom ze nog altijd bij hem is.

Thalia (29): “Wat er ook aan mij wordt gevraagd, mijn man Leo geeft antwoord. Je kunt het zo gek niet bedenken. Of ik een toetje wil? ‘Nee hoor’, zegt Leo al voordat ik zelf mijn mond kan opendoen. Heb ik het koud? Wil ik witte of rode wijn? Lust ik misschien slagroom op de appeltaart? Houd ik van rozen? Wil ik parfum voor mijn verjaardag? Soms voel ik me een kleuter of nog erger, iemand die ze niet helemaal op een rijtje heeft. Zeker als hij me ook nog in de reden valt als ik wel iets kan inbrengen. ‘Nee hoor, geen slagroom, want Thalia wil een paar kilo afvallen.’ Dat kleinerende gedrag van mijn echtgenoot begint me steeds meer te irriteren.”

Niet kwaad bedoeld

“Nu weet ik wel dat mijn man het niet kwaad bedoelt, hij is nou eenmaal heel overheersend. Daarnaast is het een patroon dat in ons huwelijk is geslopen vanwege taalproblemen in het begin. Tien jaar geleden kwam ik samen met mijn zus vanuit Slovenië naar Nederland. Mijn zus verhuisde hierheen voor de liefde, ik ging gezellig mee. Ik woonde bij haar en haar vriend en zocht een baan in de schoonmaakwereld. Leo was mijn baas, de eigenaar van het bedrijf. Twintig jaar ouder, destijds nog getrouwd, vader van twee bijna volwassen zoons. We werden verliefd en hij vroeg de scheiding aan. Daarna volgde een heel heftige periode. Zijn ex-vrouw was absoluut niet blij, zijn kinderen trokken de scheiding maar moeilijk en ondertussen dealden wij met een taalbarrière.”