Die durft: Donald Trump haalt uit naar Meghan Markle

Donald Trump staat op het punt naar Engeland te vliegen, maar de Amerikaanse president is bepaald geen vrienden aan het maken met het Britse koningshuis. En zeker niet met Meghan Markle.

Hij heeft via de Britse krant The Sun een publieke sneer uitgedeeld aan de kersverse moeder en hertogin van Sussex. Pal voor zijn ontmoeting met gastvrouw queen Elizabeth én prins Harry.

Kritiek

In 2016, nog vóór Meghan Harry ontmoette, uitte ze in een talkshow kritiek op Trump en zijn politiek. ‘Vrouwonvriendelijk’ en ‘polariserend’, zo besloot ze. Deze week werd bekend dat Meghan als enige van de royal family geen thee zal drinken met Trump. Of dit naast haar zwangerschapsverlof ook met haar afkeer tegen zijn politiek te maken heeft, is niet duidelijk.

Gemeen

Maar voor Trump is het reden genoeg om zijn ongenoegen over de hertogin te uiten. Toen hij in het interview te horen kreeg wat Meghan destijds over hem zei, reageerde hij: “Dat wist ik niet. Wat kan ik zeggen? Ik wist niet dat ze zo gemeen was.”

Maar toch ook complimenten

Trump spreekt vervolgens toch nog vol lof over Meghan. Toen hij hoorde dat ze als enige Britse royal niet bij de ontmoeting met hem zal zijn, was zijn reactie: “Dat wist ik niet. Ik hoop dat het goed met haar gaat.” Ook uit ‘ie een beetje trots over de ‘Amerikaanse prinses’: “Ik weet zeker dat ze het fantastisch zal doen.”

Nou Trump, nu maar duimen dat queen Elizabeth en prins Harry dit interview niet onder hun neus krijgen vóór jullie tête-à-tête. Ondertussen geniet Meghan volop van baby Archie.

Bron: The Sun. Beeld: ANP