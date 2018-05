Ai, Donald Trump spelt de naam van zijn vrouw verkeerd

Dat de relatie tussen Donald Trump en zijn vrouw Melania onder een vergrootglas ligt was al duidelijk. Maar dat ‘de Donald’ haar naam nu niet correct weet te spellen op Twitter, doet de zaak geen goed.

Donalds vrouw Melania was in het ziekenhuis opgenomen met nierfalen. Nu ze gezond en wel naar huis mocht, was haar man dan ook in zijn nopjes. Reden genoeg om naar zijn telefoon te grijpen en te twitteren: “Heerlijk dat onze fantastische first lady weer thuis is in het Witte Huis. Melanie voelt zich goed en doet het goed. Dank voor al jullie gebeden en beterschapswensen!”

Jaiks, Melania spellen als ‘Melanie’, da’s natuurlijk niet handig. Waarschijnlijk was het de automatische spellingscontrole, die de kleine aanpassing deed aan haar naam. Trump verwijderde zijn tweet als de wiedeweerga en tikte nog sneller een bericht waarin Melania wél goed was geschreven, maar ja, toen was het kwaad natuurlijk al lang geschied…

My earlier tweet about…How Dumb #Trump is⬇️🤡⬇️ Well….#Melania Does not Auto Spell #Melanie in case Dotard uses that as an excuse! pic.twitter.com/5D87r97WlS — Raging Bull NO TRUMP (@ToDropADime2) 19 mei 2018

Wait, I am confused @realDonaldTrump ! WHO is Melanie? IS she ANOTHER porn star that you boinked? Was she in the hospital the same time as Melania?

DETAILS! — The Real DugLop™ (@xlopesdouglasx) 20 mei 2018

Who’s Melanie, and why is she coming home before Melania? This sounds expensive — hope the fixer has enough home equity. — James F. Haning II (@jameshaning) 20 mei 2018

Two things: if auto correct changes it to Melanie, you add Melania to the dictionary. Second, if you’re the president* of the United States of America, you proof read your tweets before you send them naked out into the world. Wait until he messes up N. Korea and S. Korea – soon. — John Lundin 🌊 (@johnlundin) 19 mei 2018

Bron: WelingelichteKringen, DailyMail. Beeld: ANP

