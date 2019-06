Donald Trump legt omstreden uitspraak over Meghan Markle uit

President Trump heeft deze week een paar dagen doorgebracht in Engeland. Van maandag tot woensdag was hij als gast van koningin Elizabeth op staatsbezoek. Dat was niet onomstreden.

Al voor het staatsbezoek ontstond er enige ophef toen de Amerikaanse president Meghan Markle in een televisieinterview ‘nasty’ noemde. Meghan uitte jaren geleden flinke kritiek op de president en dat kon hij duidelijk niet waarderen.

Verkeerd begrepen

De uitspraak van Donald Trump zorgde al snel voor veel verontwaardiging. In een interview tijdens het staatsbezoek werd dit onderwerp natuurlijk niet vermeden. Trump vertelde journalist Piers Morgan dat iedereen de uitspraak verkeerd heeft begrepen. Hij zou namelijk niet gezegd hebben dat ze zelf ‘nasty’ is, maar dat haar uitspraken ‘nasty’ zijn.

Prins Harry

Trump heeft er zelfs nog even aan gedacht om het voorval met prins Harry te bespreken toen de twee elkaar ontmoetten op Buckingham Palace, maar besloot dat toch niet te doen. “Ik wilde er iets over zeggen, omdat de uitspraak verkeerd begrepen is. Maar we hebben het er niet over gehad”, vertelt Trump in het interview.

Bron: People.com. Beeld: Getty