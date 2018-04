Donaties stromen binnen voor kersverse moeder met uitgezaaide kanker

De 34-jarige Kate Geraghty heeft een ontzettend zwaar jaar achter de rug, en ze is er nog lang niet. Vlak nadat ze beviel van haar dochter Ivy, werd bij haar kanker ontdekt. Haar prognose ziet er niet goed uit, maar zij en haar vriend Paul houden vast aan ieder sprankje hoop.

Kate is een fit type dat voor de diagnose een gezond leven leidde en regelmatig kickbokste. Nadat ze beviel van dochter Ivy besloot ze toch het knobbeltje op de linkerkant van haar gezicht te onderzoeken. In eerste instantie werd gedacht dat ze te maken had met een virus, maar al snel bleek het helemaal mis. Het knobbeltje groeide snel en bleek kanker.

Uitgezaaid

De kanker zit in haar schedel, maar blijkt uitgezaaid. De tumor is verwijderd, maar de kanker is al wijdverspreid. Artsen durven haar niet te opereren omdat de kans klein is dat Kate het overleeft. Toch gloort er temidden van dit inktzwarte vooruitzicht er een klein sprankje hoop. In Duitsland en de Verenigde Staten wordt een behandeling aangeboden die haar leven kan verlengen. Die is echter niet goedkoop: de kosten komen neer op zo’n 100.000 pond, en dat heeft het stel niet.

Meer tijd samen

Daarom is er een crowdfunding in het leven geroepen. “We proberen wanhopig zo snel mogelijk 100.000 pond op te halen zodat we naar het buitenland kunnen reizen en beginnen aan de immuuntherapie. Iedere donatie geeft ons een grotere kans op meer tijd samen met ons gezin en Ivy op te kunnen zien groeien”, schrijven Kate en Paul.

Constante onzekerheid

“Ivy’s korte leven is nu al gevuld met ziekenhuisbezoek, onderzoeken en operaties. En dan hebben we het nog niet over de constante angst en onzekerheid gehad terwijl we een band op proberen te bouwen met onze pasgeboren dochter. Ik wil alles proberen om meer tijd met Paul, Ivy en mijn geliefden door te brengen. We voelen ons nederig door alle reacties en kunnen mensen niet genoeg bedanken voor hun steun.”

Vechten

Kate en Paul, beiden docent, overwoog al hun huis te koop te zetten. De kanker is echter zo agressief dat ze nooit op tijd geld zouden hebben voor de behandeling. Daarom heeft het gezin alle hulp nodig. “Ik heb ontzettend veel bewondering voor Kate’s kracht en doorzettingsvermogen, maar we zijn nu letterlijk voor haar leven aan het vechten en hebben je hulp nodig”, schrijft haar zus.

Bron: The Independent. Beeld: Justgiving.com.