De stichting Because we carry zet zich al een aantal jaar in om vluchtelingen op Lesbos te helpen. Wat begon als een inzamelingsactie voor babydragers, is inmiddels uitgegroeid tot een grote stichting met vrijwilligers van over de hele wereld.

Inmiddels zetten teams met mensen van over de hele wereld zich in voor Because we carry om vluchtelingen op het Griekse eiland te helpen. Vorige week zijn ze begonnen met een nieuwe actie om huispakken te verzamelen voor vrouwen die zijn bevallen op Lesbos.

Steffi is een van de oprichters van de stichting en roept vrouwen met een persoonlijk bericht op Instagram op om mee te doen aan de actie. “Ik weet hoe het is om te bevallen en hoe je je de dagen/ weken daarna voelt”, schrijft ze. “Vele van ons weten hoe onwijs gevoelig je je voelt na een bevalling en hoe open je staat. Er is geen filter, alles komt keihard binnen, alles ervaar je intenser. Moet je je voorstellen dat je in een koude tent woont, zonder schone rompers, zonder schapenvachtje, zonder enige voorbereiding die je kunt treffen. (…) Op het moment dat je gaat bevallen zoek je de politie die dan de alarmcentrale belt. Met mazzel komen ze snel – als ze überhaupt al komen. Alleen in dat loeiding, alleen in de beval kamer, alleen in die baarstoel… Ik ril wanneer ik dit schrijf. Het lijkt mij echt een nachtmerrie.”

Zachte huispakken

Ze schrijft dat ze moeders op het eiland momenteel al helpen met een tas boodschappen en de basisbenodigdheden voor hun kleintje, maar dat ze steeds vaker zien dat de moeders geen kleding meer hebben. Ze dragen alleen een slip van gaas met een groot stuk maandverband omdat de kleding die ze aan hadden vies is geworden bij de bevalling. “Deze vrouwen gaan we samen met jullie warme, zachte, lieve huispakken geven. Zodat ze een beetje veiligheid en bescherming om hun lijf hebben.” Het doel is om zoveel mogelijk huispakken in te zamelen voor de vrouwen op Lesbos. Inmiddels zijn er al meer dan 100 adressen aangemeld waar je de huispakken kunt doneren.

Voorwaarden

Meedoen aan de actie? Om alles zo goed en snel mogelijk te kunnen regelen, vraagt de stichting om complete pakketten die voldoen aan de volgende eisen:

– Een joggingbroek/ legging in maat M/ L. Alleen van natuurlijk materiaal met een beetje elastiek erin, omdat er veel open vuren op het kamp zijn.

– Een katoenen oversized t-shirt in maat M/L.

– Een katoenen lekkere jogging trui in maat M/L

– Alles ziet er leuk uit, is schoon en helemaal heel. Een paar procent elastiek in de broek- trui of t shirt is oké.

Pakket

Om alles zo snel mogelijk te kunnen verwerken, is het ook handig om het pakket op een bepaalde manier op te vouwen: broek onder, t-shirt ertussen en dan de trui erop, zodat het pakket maximaal 30 cm breed en 30 cm lang is. Knoop er een strik omheen met een kaartje met de maat zodat het snel uitgedeeld kan worden.

Benieuwd of er al een inzamelpunt in jouw buurt is? Bekijk hier die hele lijst met adressen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Because we Carry. Beeld: iStock