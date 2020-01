Er is een doneeractie gestart voor de zwaargewonde gezinsleden die op Oudjaarsdag hun man en vader verloren in de Arnhemse flatbrand. Vrienden zamelen geld in voor de achtergebleven moeder Kim (38) en haar dochter Romy (8).

In de brand kwamen de 39-jarige Raymond en zijn 4-jarige zoon Jelle om het leven. Via doneeractie.nl is een inzameling opgestart om de nog zwaargewonde nabestaanden financieel te ondersteunen. De initiatiefnemer hoopt dat moeder en dochter zo hopelijk in hun huis kunnen blijven wonen. “Het is echt heel erg nodig en komt goed terecht”, laat hij weten tegenover Hart van Nederland. De teller staat nu op ruim € 3000,-.

‘Gitzwarte nacht’

De flatbrand werd veroorzaakt door aangestoken vuurwerk dat naar binnen werd gegooid. Een bankstel vatte vlam. “In plaats van een mooi begin van het nieuwe jaar werd het een gitzwarte nacht”, schrijven de initiatiefnemers op de actiepagina. “Dat het een diepe impact heeft, merken wij om ons heen, in Arnhem en ver daarbuiten.”

Maandag wordt op de school van Jelle uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van de 4-jarige jongen. Zijn zus Romy is eveneens een leerling van de school.

