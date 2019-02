Doneeractie voor Papa Jay uit 'Een Huis Vol' levert dít waanzinnige bedrag op

Alleenstaande vader van vijf kinderen ‘Papa Jay’ uit het tv-programma Een Huis Vol is voorlopig even uit de financiële problemen. Een meelevende kijker van het programma startte kortgeleden een doneeractie als steuntje in de rug voor het gezin. De opbrengst? Ruim 94.000 euro.

Diep geraakt

Koen Joosen (37) en zijn gezin waren diep geraakt door de liefde in het Rotterdamse gezin. Ze vonden het moeilijk om te zien dat ze het financieel niet makkelijk hebben. Koen besloot een doneeractie op te zetten en hoopte daarmee 5.000 euro op te halen. Dat bedrag werd in een mum van tijd gehaald.

Echte held

Inmiddels heeft Koen de cheque met het waanzinnige bedrag aan Papa Jay en zijn kinderen overhandigd. De vader is overdonderd door het enorme bedrag. “Dit is voor mijn kinderen!” Daarna bleven Koen en zijn gezin nog gezellig een hapje eten bij het gezin van Papa Jay, die hij een echte held vindt. “Hij heeft ons echt geïnspireerd. Hij is streng, maar zó ontzettend liefdevol en respectvol”, vertelt Koen.

