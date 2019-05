Donny Roelvink showt afgetrainde lijf na indrukwekkende transformatie

In slechts 8 weken tijd heeft Donny een flinke transformatie ondergaan. Het was zijn doel om in die weken zo afgetraind mogelijk te worden.

En het resultaat mag er naar eigen zeggen wezen. De tv-persoonlijkheid deelt een voor en na foto op Instagram van zijn ontblote torso.

Advertentie

Finish

“Het zit erop”, deelt Donny mee aan zijn volgers. Hij verwijst hiermee naar de zogeheten Goud-Droog Challenge, waarin hij 8 weken een speciaal eet- en trainschema volgde. “Ik ben zeer tevreden en heb me nog nooit in mijn leven zo fit gevoeld”, aldus Donny.

Jezelf zijn

Hij heeft zijn verhaal vastgelegd op video. Hierin is te zien wat hij voor het lijf heeft moeten doen en wat de moeilijkheden waren. “Ik word met de dag ouder, ik word met de dag wijzer. Ik heb geleerd dat je gewoon bij jezelf moet blijven”, zegt hij daar onder andere in.

Reacties

Zijn volgers reageren verdeeld. De één vindt de foto’s pure motivatie, de ander vindt hem te mager en vindt de linkse foto mooier. Maar daar trekt Donny zich niks van aan, vertelt hij in de video: “Die meningen boeien me niet. Een overwinningsgevoel op jezelf, dat is het beste gevoel wat er is. Dus waarom zou ik me druk moeten maken om iemand anders? Ik doe dit toch voor mezelf.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP