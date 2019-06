Donor gevonden voor zus Anouk Smulders: 'Ik word er emotioneel van'

Ontzettend goed nieuws voor de familie Smulders. Anouk laat op Instagram namelijk weten dat er een donor is gevonden voor haar zieke zus.

“Dames en heren… we hebben een donor!!”, schrijft Anouk enthousiast op Instagram. “Helemaal van Argentinië! Yes, yes, yes!”

Acute leukemie

Halverwege mei bracht Anouk het verdrietig nieuws naar buiten dat er bij haar zus acute leukemie is geconstateerd en dringend een stamceldonor nodig heeft. In een emotionele post riep ze mensen op om donor te worden. Slechts een kleine maand later is de perfecte donor al gevonden.

Hartverwarmend

“De afgelopen dagen met samengeknepen billen, adem hoog want wat als…”, gaat Anouk verder. “Ik word er zo emotioneel van. Dat er ergens iemand op de aardbol rondloopt en dit voor mijn zus gaat doen. Zo intens mooi! Zo ongelooflijk dankbaar! Zo hartverwarmend.”

Mensenliefde

Zelfs de artsen waren verbaasd over de gelijkenissen. “Deze jonge vrouw lijkt wel haar identieke tweeling. Deze dame krijgt er een familie bij, wat ze nog niet weet”, grapt de presentatrice. Ze is iedereen onwijs dankbaar voor alle steun. “Zoveel ellende overal en dan zo’n enorme actie van ongeconditioneerde mensenliefde… Ik word er stil van!”

