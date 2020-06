Donorwet gaat 1 juli in: wat houdt het ook alweer precies in?

Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Maar wat houdt deze wet ook alweer precies in? En hoe wordt jouw keuze in het donorregister vastgesteld?

Op dit moment geldt dat mensen géén donor zijn, tenzij ze zelf hebben aangegeven hun organen na hun dood wél te willen afstaan. Vanaf 1 juli gaat de nieuwe donorwet in en vanaf dan zijn alle mensen in principe donor, tenzij ze daarvoor geen toestemming geven.

Slechts 1 op de 200 overleden donoren wordt echt orgaandonor. Dit komt onder andere doordat een donor in het ziekenhuis moet overlijden. Alleen dan is het mogelijk om organen te doneren. Hierdoor zijn er veel orgaandonoren nodig, omdat veel mensen wachten op een donor.

4 keuzes

Het is dus belangrijk om je keuze door te geven.

Keuze 1: Ja, ik geef toestemming

Je wilt donor worden. Je kunt op het formulier wel nog invullen als je sommige organen en weefsels niet wilt doneren.

Je wilt geen donor worden.

Je wilt dat uw partner of familie voor jou kiest na je overlijden.

Je wilt dat iemand anders voor jou kiest na je overlijden.

Mocht je op een gegeven moment van keuze veranderen, dan kun je dit altijd nog aanpassen.

Extra tijd

Ondanks de crisis geldt de donorwet wel gewoon vanaf 1 juli. Maar vanwege het coronavirus krijgen we wel iets langer de tijd om te beslissen. In september ontvang je de eerste herinneringsbrief. In november krijg je nog een herinnering en als je op beide brieven geen antwoord geeft, word je geregistreerd als iemand die geen bezwaar heeft. In dat geval kunnen je organen na je dood gebruikt worden. Alleen wanneer de familie een goede heden heeft om dit niet te doen, kan er bezwaar worden gemaakt.

Kinderen

Kinderen onder de 12 jaar mogen niet zelf kiezen of ze wel of niet donor willen worden, dit beslissen hun ouders. Wanneer beide ouders iets anders willen, worden de organen niet gedoneerd. Kinderen van 12 tot 16 jaar mogen wel zelf hun keuze in het Donorregister invullen. Kiest het kind ‘nee’, dan moeten de ouders dit respecteren. Wanneer het kind ‘ja’ kiest, mogen de ouders de keuze wel nog terugdraaien.

Kinderen vanaf 16 jaar mogen al wel zelf kiezen, maar hoeven dit voorlopig nog niet te doen. Dat moet pas vanaf hun 18e.

