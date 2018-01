Doodsoorzaak Friese student Remon Bruinsma (18) bekend

De 18-jarige student Remon Bruinsma, wiens lichaam op nieuwjaarsdag gevonden werd, blijkt te zijn verdronken.

Dit meldt de politie. Op het lichaam van de jongen is “geen in- en uitwendig letsel” gevonden, waardoor verdrinking de meest voor de hand liggende doodsoorzaak is.

Het is nog niet bekend of Remon onder invloed was van bijvoorbeeld drank of drugs toen hij te water raakte. Dat onderzoek loopt nog en de resultaten daarvan zijn waarschijnlijk eind volgende week bekend.

Remon Bruinsma werd sinds 1 december vermist, toen hij na een avond stappen in Leeuwarden nooit op zijn logeeradres arriveerde. Een helikopter, duikers én speurhonden van de politie gingen samen met vrienden en bekenden uitgebreid op zoek naar de jongen, maar uiteindelijk vond een voorbijganger het levenloze lichaam van de Friese student.

De politie hield er al langer rekening mee dat Remon in het water was gevallen.

Bron: Nu.nl.