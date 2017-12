Ouders brengen doodverklaarde baby's naar crematorium, dan gebeurt er iets ongelooflijks

Wat een verdriet en tegelijkertijd geluk voor 2 Indiase ouders. Toen ze hun doodverklaarde premature tweeling naar het crematorium brachten, gebeurde er iets ongelooflijks.

De vader en moeder zagen iets bewegen onder het plastic waarin hun tweeling gewikkeld was. Wat bleek? Eén van de kindjes leefde nog.

Kritieke toestand

Met een noodvaart brachten de ouders het kind naar een ander kinderziekenhuis dan waar ze geboren zijn, waar het kleintje nu in kritieke toestand ligt. Hij werd 22 weken te vroeg geboren. Zijn tweelingzusje kwam al levenloos ter wereld, en de artsen stelden vast dat het ventje enkele uren na de bevalling ook was gestorven.

Arts geschorst

Dit blijkt dus niet waar te zijn. En daar wordt het ziekenhuis flink over op de vingers getikt, zeker omdat het een fikse factuur bij de moeder in rekening heeft gebracht. De politie en het ziekenhuis zelf onderzoeken de zaak nu. De arts die de baby’s ter dood verklaarde is geschorst, zolang het onderzoek naar deze zaak nog loopt.

Bron:

Bron: NOS. Beeld: iStock