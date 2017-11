'Doodverklaarde ex Olivia Newton-John gezien op Mexicaanse camping'

12 jaar geleden ging cameraman Patrick McDermott op een boottripje met vrienden, waar hij niet van terugkeerde. Actrice Olivia Newton John bleef alleen achter en was ontroostbaar. Privédetectives zeggen nu toch weer een nieuw spoor naar de man te hebben.

In 2005 maakte de man een boottocht met 22 vrienden. Toen de groep terugkwam in de haven wist niemand waar Patrick McDermott gebleven was. De man werd nooit gevonden en in 2008 werd de man dood verklaard. Hij zou overboord geslagen zijn en verdronken zijn.

In scène gezet

Tot privé-detectives deze week ineens verklaarden dat ze de man op een camping in Mexico gespot hebben. De man is inmiddels al 60 jaar oud en zou destijds zijn eigen dood in scène hebben gezet om onder zijn alimentatieverplichtingen van zijn ex-vrouw Yvette Nipar uit te komen. Vorig jaar waren er ook al geruchten dat de man nog zou leven. Toen reageerde Olivia Newton-John: “Ik heb het nog steeds erg moeilijk met zijn dood en weiger te geloven dat hij nog leeft.”

Foto

Deze week dook er een vage foto op waar de man op te zien zou zijn. De foto zou gemaakt zijn aan de westkust van Mexico en werd gepubliceerd door een Australische showbizzglossy. Een rechercheur die gespecialiseerd is in gezichtsherkenning heeft de foto geanalyseerd. Deze expert durft te zeggen dat er een 90% match is. Dat heeft te maken met de stand van de ogen en oren. De man zou nog niet gevonden zijn. Olivia Newton-John heeft ook nog niet gereageerd.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: Getty.