Bizar: doodverklaarde vrouw (81) blijkt in mortuarium nog te leven

Wat een nachtmerrie: in Rusland werd een 81-jarige vrouw voor dood verklaard terwijl ze nog leefde. De vrouw lag al in het mortuarium toen een medewerkster daar het ontdekte.

De 81-jarige Zinaida Kononova had een operatie om een darmobstructie te verwijderen ondergaan. De artsen dachten dat ze deze operatie niet had gered en was overleden. Ook aan de familie werd dit verteld. Midden in de nacht werd ze naar het mortuarium gebracht.

Grote schrik

Zeven uur later kreeg een medewerkster de schrik van haar leven: de vrouw, waarvan zij dacht dat het een lijk was, lag plotseling op de grond. Een ambulancechauffeur was ook in de buurt en hoorde de commotie. Hij kwam de ruimte binnen en schrok behoorlijk toen hij zag hoe de ‘overleden’ vrouw de hand van de medewerkster vastpakte. De vrouw werd direct naar de intensive care gebracht.