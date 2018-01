Doodzieke Melody (11) lijdt vreselijke pijn maar artsen weigeren pijnmedicatie

Melody (11) lijdt aan een hersenaandoening genaamd Syndroom van Rett. Ondanks de vele pijn besluiten de Britse artsen om geen morfine meer te geven.

Morfine zou bij het kleine meisje ernstige leverschade veroorzaken. Toch weigeren de ouders Karina en Nigel Driscoll zich neer te leggen bij de beslissing van de artsen.

De aandoening

Het Syndroom van Rett is een hersenaandoening waar je bij de geboorte niks van merkt. Pas na de eerste 6 tot 18 maanden begint het hoofd minder snel te groeien en ontstaat er achteruitgang in de ontwikkeling. Praten en leren verleren de kinderen weer en ze maken steeds minder contact met de omgeving. De hersenaandoening komt voornamelijk bij meisjes voor.

Triest vooruitzicht

Melody kan ondertussen niet meer praten of lopen en wordt al jaren door een buisje gevoed. Door ernstige leverschade door pijnmedicatie willen de artsen nu stoppen met het toedienen. Bij Daily Mirror vertellen ze: “Het is vreselijk om haar te zien lijden terwijl we weten dat morfine haar pijn zo kan wegnemen. We weten dat ze al leverschade heeft, maar we vinden dat de dokters oog moeten hebben voor het grotere plaatje.”

Mooie herinneringen maken

Haar ouders weten dat ze elk moment kan sterven aan hartfalen. Ze kiezen er daarom voor om liever nog een mooi jaar met hun dochter door te brengen, waarin ze pijnvrij met haar familie nog mooiere herinneringen kunnen maken, dan toekijken hoe ze lijdt in het ziekenhuis.

Rechtszaak

“Op dit moment ligt onze dochter met heel veel pijn in het ziekenhuis, terwijl ze omringd is door vreemden in plaats van haar familie. En dat allemaal omdat we niet willen stoppen met vechten voor haar levenskwaliteit.” Ze hebben inmiddels een rechtszaak tegen het ziekenhuis aangespannen.

Via een inzamelingsactie probeert het stel momenteel geld op te halen om een advocaat in te schakelen.

Bron: ad.nl. Beeld: iStock