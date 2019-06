Déze belangrijke persoon is waarschijnlijk niet bij de doop van Archie

Net zoals alle andere leden van het Britse koninklijk huis, zal ook de kleine Archie binnenkort worden gedoopt. Alleen is de kans groot dat een belangrijk familielied ontbreekt op deze speciale dag.

Volgens Britse bronnen wordt het zoontje van prins Harry en Meghan in juli gedoopt. De kans is groot dat de doop plaatsvindt in de St George’s Chapel. Een bijzondere locatie, want op die plek gaven Harry en Meghan elkaar in 2018 ook het jawoord. Hoewel de doop natuurlijk privé is, verschijnen er achteraf waarschijnlijk wel enkele foto’s.

Andere verplichtingen

En dat is wel zo fijn voor de familieleden die deze bijzondere gebeurtenis moeten missen, zoals koningin Elizabeth. Volgens bronnen heeft The Queen namelijk andere verplichtingen en moet ze de doop van Archie helaas aan zich voorbij laten gaan. Eerder was ze ook niet bij de doopplechtigheid van prins Louis aanwezig. Wel was ze bij de doop van zijn oudere broer en zus.

Peetouders

Het belooft niet alleen een speciale dag te worden vanwege de doop, maar ook omdat diezelfde dag bekend wordt gemaakt wie de peetouders worden van de kersverse royal baby. De geruchtenmolen draait in elk geval op volle toeren. Zo wordt er volop gespeculeerd dat George en Amal Clooney een goede kans maken, al heeft de man achter de beroemde uitspraak ‘Nespresso, what else‘ altijd ontkend.

Bron: Harper’s Bazaar. Beeld: ANP