Door ex verminkte man (33) getrouwd met zijn verzorgster

Het is nu bijna 3 jaar geleden dat de Britse Daniel Rotariu (33) slachtoffer werd van een zuuraanval door zijn ex-vriendin. De jaren erna stonden in teken van verdriet, duisternis en ontelbaar complexe operaties.

Maar tijdens deze vreselijke periode ontmoette hij Anna Kotanka. Zij was zijn verzorgster. En met deze lieve vrouw trouwde hij afgelopen weekend en heeft hij nu al 10 maanden een zoontje met haar aan zijn zijde.

Advertentie

Het misdrijf

In 2016 vond de gruwelijke verminking door zijn ex Katie Leong plaats. Na de zoveelste ruzie ging de man slapen en wilde hij niet dat ze nog naast hem kwam liggen. Uit wraak goot de vrouw een halve liter zwavelzuur over hem heen in bed.

Duistere gedachtes

Dit plan bleek zijn ex, die overigens beweerde 36 te zijn maar in werkelijkheid 50 jaar was, al lange tijd te hebben. Ze had de biografie van Katie Piper op haar nachtkastje liggen, een vrouw die in 2008 het slachtoffer was van een zuuraanval. Zij liep permanente blindheid aan één oog op. Ook maakten 2 bezorgde buurtbewoners al eerder een melding bij de politie over de verdachte aankopen die ze deed, maar met die oproep werd niets gedaan. Het goedje had ze overigens al eens over varkensgehakt gegoten, om te bekijken wat het vreselijke effect ervan was.