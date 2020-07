Met de nieuwe mondkapjescultuur in binnen- en buitenland heeft inmiddels (bijna) ieder huishouden wel gezichtsmaskers in huis. Maar de stoffen kapjes zijn niet per se geschikt voor de doven en slechthorenden. Julie Wixey, een dove vrouw uit Engeland, komt met de oplossing: doorzichtige mondkapjes.

Julie Wixey uit Warwickshire had behoorlijk wat moeite om te communiceren met supermarktmedewerkers door haar ‘normale’ mondkapje. Iedere keer moest ze het kapje naar beneden trekken. Nu het in Engeland verplicht is om een mondmasker te dragen in winkels, vond ze het tijd om een oplossing te vinden.

Doorzichtige mondkapjes

Julie begon daarom met het maken van doorzichtige mondkapjes en verkocht er binnen no time meer dan 200. Hoewel de kapjes voor iedereen geschikt zijn, helpen ze vooral mensen die doof of slechthorend zijn of een leerstoornis hebben. Omdat je door het transparante panel daadwerkelijk de mond kunt zien, is het een fijner alternatief dan het mondkapje dat we nu veel op straat zien.