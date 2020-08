Twee jaar geleden vertrokken stadsontwikkelaar Myron (41) en cultureel ondernemer Dora Freeling (37) naar Italië. Het stel begon daar met hun kinderen aan een nieuw avontuur en begon een camping in Le Marche: Camping Suasa. Hun eerste volle zomerseizoen zou in 2020 plaatsvinden. Maar het coronavirus gooit roet in het eten.

Dora: “Eindelijk komt het leven hier weer op gang. Er zijn gasten op de camping, ze genieten volop, het is mooi weer. Dan realiseer je je weer even: oja, dit is waar we het voor doen. Maar ik kan niet ontkennen dat de afgelopen maanden spannend waren. Wat onze eerste volle zomer zou worden hier in Italië, werd heel stil. Boeking na boeking werd geannuleerd. Dat was heel zuur.”

Slecht imago

“Op 11 maart ging Italië helemaal in lockdown. Oké, dit is serieus, beseften wij ons toen meteen. Het was direct duidelijk dat we echt even pas op de plaats moesten maken om door deze crisis heen te komen. Onze camping is net een jaar geopend hier in Italië en vorig jaar hebben we een paar weken kunnen draaien. Dit jaar zouden we ‘voor het echie’ gaan. Dat eerst alleen Italië in lockdown ging vond ik dan ook heel spannend. Wat als Italië hier als enige de dupe van wordt en een slecht imago overhoudt? Dat zou wel eens hele slechte gevolgen voor ons kunnen hebben.”