Dordtse Hennie (28) sterft een dag voor haar laatste wens uit zou komen

Hoe ontzettend verdrietig kan het leven zijn: de 28-jarige Hennie uit Dordrecht is afgelopen zondag aan baarmoederhalskanker overleden. En dat precies een dag voordat haar allerlaatste wens uit zou komen: met het hele gezin naar Disneyland Parijs.

Kort na de bevalling van haar jongste dochter (1) ontdekten de artsen kanker bij Hennie. Slopende behandelingen volgden, waarna de ziekte een paar maanden wegbleef. Maar bij een controle later dat jaar kreeg Hennie toch weer slecht nieuws. De kanker was terug en dit keer niet meer te behandelen.

Crowdfunding

Artsen gaven Hennie nog een jaar. Ze wilde niets liever dan naar Disneyland Parijs met haar man Ricardo en 3 kinderen van 6, 2 en 1 jaar. Helaas had het gezin daar zelf de financiële middelen niet voor, en dus werd een crowdfundingsactie opgezet om de laatste wens van Hennie te vervullen. Het benodigde bedrag was al gauw binnen en afgelopen maandag zou het gezin naar Parijs vertrekken. Maar zondag overleed Hennie plotseling.

Pijn

De zieke Hennie wilde juist rond de feestdagen naar het park. Maar in de dagen voor vertrek ging ze hard achteruit. Ze vond de reis heel belangrijk voor haar kinderen, maar zag er zelf ook een beetje tegenop. “Ik ben volledig afhankelijk van een rolstoel. Ik kan niet meer lopen, ik lig alleen nog maar op de bank. Dit doet heel veel pijn. Ik wil ook nog met mijn kinderen kunnen spelen en kunnen genieten van de reis”, liet ze aan het AD weten.

Brieven voor de kleintjes

Ook vertelde Hennie dat ze druk bezig was om brieven voor haar kinderen te schrijven. “Vooral de jongste, die is net 1 jaar. Zij gaat zich mij niet meer herinneren en ik vind het belangrijk dat ze weet dat ik er voor haar ben. Dus voor elk belangrijk moment in haar leven wil ik een briefje maken. Haar 1e vriendje, 1e keer liefdesverdriet en 1e ongesteldheid.”

Bron: AD. Beeld: iStock